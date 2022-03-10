Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için önemli mesaj

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime yönelik önemli açıklamalar geldi. Maske kararını bir kez daha hatırlatan Bakan Özer, "Artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacaklar" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yüze yüze eğitimin süreceğini açıkladı ve şunları söyledi:

-2 Mart'ta Sağlık bakanlığımız ve bilim kurulu yeni bir karar açıkladı. Artık biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibariyle okulların bahçesindeki maske, öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık.

-Artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacaklar