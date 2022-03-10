Rusya Suriye'de zora girdi Montrö kuralı en çok orayı zorlayacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Boğazlarda yaşadığı Montrö'nün işletilmesiyle gemilerin Suriye'ye sevkiyat yapmasında yaşadığı sıkıntıları yazdı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazısında Rusya'nın Suriye'de yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili şunları yazdı:

EDAM’dan Dr. Can Kasapoğlu, dün sohbet ederken Ukrayna ordusunun Kırım’da yaşananın aksine kararlı direnişine dikkat çekti. Rusya gibi bir devin askeri harekatı karşısında direndi.

Dr. Kasapoğlu da bu duruma dikkat çekip, “Rusya 7 yıl içinde Suriye sahasında kaybettiği kadar generali 14 günde kaybetti; beşinci generali Ukrayna operasyonunda öldürüldü” dedi.

“Ukrayna ordusunun direnişi kadar halkın desteği de önemli. Bu direniş karşısında tam hava üstünlüğü de kuramadı. Ukrayna ordusu da önemli bir taktik ile Rusların ikmal araçlarını yok etti; benzini biten tanklar ortada kaldı. Ama kuvvet dengesi hala Rusya’dan yana…”

Benzer taktiği lojistik desteği keserek Rusya’nın da Kiev’e karşı uyguladığını belirten Dr. Kasapoğlu, Ukraynalı bir uzmanın, “Bu savaş Devlet inşasındaki Ukrayna’da millet inşasını sağladı” cümlesine atıf yaptı.

Lojistik sorunlara karşın Ukrayna halkının ülkesini savunan tutumunun önemine de vurgu yaparak, bunun bir başka alandaki Rusya’nın lojistiğine de büyük etki yaratacağını belirtti.

Aslında sıcak gelişmeler nedeniyle Kuzeye odaklanırken, görmediğimiz bir noktaya, uzun süre sonra dün Türkiye ve Rusya’nın ortak devriye hareketinden birini daha gerçekleştirdiği Suriye’ye işaret etti:

“Savaş uzarsa Rusya’daki Suriye birliklerinin lojistiğine çok büyük etki yapar. Çünkü Türkiye Montrö Anlaşması’nın 19. maddesini uyguladı ve savaş gemilerinin hareketini durdurdu. Suriye’nin Tartus limanına yerleşmiş Rus ordusunun lojistiğini Karadeniz’deki çıkarma gemileri sağlıyordu. Boğaz kapanınca oranın lojistiğinin sağlanmasında ciddi sorunlar olacak. O da Rusya’nın Suriye’deki durumunu etkileyecek…”

Savaş başladığından bu yana ABD ve AB ülkeleri Rusya’yı yaptırımlar ve imkansızlık üzerinden vurmayı amaçladı, bunda da başarılı oldu.

Doğu Akdeniz'de sıkıştı

Rus oligarkların mal varlıklarına, uçak ve yatlarına el konulması, Rusya’dan ünlü markaların çıkması da bu taktiğin bir sonucuydu.

Dolayısıyla Rusya, Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın birçok kentini abluka altına alıyor, ancak asıl abluka dışarda kendisine uygulanıyor.

İkmal düzenini bozuyor…

Bu durum Rusya’nın hakimiyet kurmaya başladığı Suriye’den Libya’ya kadar Doğu Akdeniz sahasında elde ettiklerini de etkiliyor.

Suriye demişken Rusya’nın önünde bir de yabancı savaşçılar sorunu duruyor.