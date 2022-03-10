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Balıkesir hava durumu saatlik kar yağışı tahmini

Balıkesir hava durumu saatlik kar yağışı tahmini

BALIKESİR için meteorolojinin hava durumu tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı gece yarısı başladı. Balıkesir'de kar yağışı 3 gün boyunca etkili olacak. Yoğun kar yağışına Sibirya'dan gelen soğuk hava da eklenecek. Balıkesir'de bugün en düşük sıcaklık 0 olacak. İşte haritalı ve saatlik 10 Mart Balıkesir hava durumu raporu...

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BALIKESİR'de yoğun kar yağışı sabaha karşı başladı ve meteorolojinin saatlik hava durumu tahmine göre gün içinde etkisini giderek arttıracak. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının da etkili olacağı Balıkesir'de kar yağışı 3 gün sürecek. Özellikle geceleri sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Balıkesir'de ölçülen en düşük sıcaklık bugün, yani 10 Mart Perşembe günü 0 derece olacak.

İşte 5 günlük haritalı Balıkesir hava durumu...

Bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak: 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklık 5 derece azalıyor: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı:  Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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