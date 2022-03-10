Varlık Fonu, Türk Telekom'un devri için krediye yakın

Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'u devralmak için 1,6 milyar dolarlık kredi sağlamaya yakın olduğu belirtildi.

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), konuya yakın kaynaklara göre Türk Telekom hisselerini almak için bankalardan yaklaşık 1,6 milyar dolarlık finansman sağlamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan Kaynaklar TVF’nin, aralarında Türk Telekom’da yüzde 55 hissesi olan bankaların da olduğu, bir grup bankayla finansman sağlama konusunda görüşmeleri ileri aşamaya taşıdığını belirtiyor.

Kaynaklara göre anlaşmanı büyüklüğünü kredinin miktarını aşabilir. Bankalar ayrıca Türk Telekom’dan 200 milyon dolar birikmiş temettü ödemesi alabilir. Satışa konu olan yüzde 55 hissenin bugünkü piyasa değeri 1,3 milyar dolar civarında bulunuyor.

Varlık Fonu ve banka hisselerinin temsilcisi Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

Kredinin 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 6 yıl vadeli olması planlanıyor.