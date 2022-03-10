BIST 2.059
DOLAR 14,76
EURO 16,39
ALTIN 939,75
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin yerine düşünülen isim belli oldu

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin yerine düşünülen isim belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Kim Min Jae'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartmayı planlıyor.Bochum'un 20 yaşındaki savunmacısı Armel Bella Kotchap'ı düşündüğü öğrenildi.

Abone ol

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin talipleri artarken sarı-lacivertliler de Güney Koreli savunmacının alternatiflerine bakıyor. Porto'nun yanı sıra İngiliz devleri kulüpleri Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Trabzonspor maçında oyuncuyu izledi. Ayrıca İtalyan basınında Güney Koreli savunmacı için Juventus'un da devrede olduğu ifade edildi.

Bu gelişmeleri göz önüne alan sarı-lacivertli yönetim, Kim Min Jae'nin alternatifleri için şimdiden çalışma haline girdi. Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin alternatifi olarak Bochum'un 20 yaşındaki savunmacısı Armel Bella Kotchap'ı düşündüğü öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli savunmacının takımdan ayrılması halinde Armel Bella Kotchap'ı kadroya katmayı planlıyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum forması giyen 20 yaşındaki stoper, bu sezon 20 karşılaşmada forma giydi. Armel Bella Kotchap ayrıca Almanya U-21 Milli Takımı'nda da oynuyor. 20 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

ÖNCEKİ HABERLER
TPAO Adana'da petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı
TPAO Adana'da petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Konya hava durumu kar yağışı tahmini 5 günlük yeni rapor
Konya hava durumu kar yağışı tahmini 5 günlük yeni rapor
Rusya Suriye'de zora girdi Montrö kuralı en çok orayı zorlayacak
Rusya Suriye'de zora girdi Montrö kuralı en çok orayı zorlayacak
Arap ülkeleri, Batı'nın baskısına rağmen Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlıktan yana
Arap ülkeleri, Batı'nın baskısına rağmen Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlıktan yana
Düzce hava durumu kar bastırdı saatlik yeni tahmin
Düzce hava durumu kar bastırdı saatlik yeni tahmin
Binlerce ABD vatandaşı Ukrayna büyükelçiliğine başvurdu
Binlerce ABD vatandaşı Ukrayna büyükelçiliğine başvurdu
Rusya açıkladı: Rusya artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacak Türkiye çekimser oy vermişti
Rusya açıkladı: Rusya artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacak Türkiye çekimser oy vermişti
10 Mart perşembe günü benzin ve motorine gelen en büyük zam iptal edildi
10 Mart perşembe günü benzin ve motorine gelen en büyük zam iptal edildi
Balıkesir hava durumu saatlik kar yağışı tahmini
Balıkesir hava durumu saatlik kar yağışı tahmini