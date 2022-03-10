Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin yerine düşünülen isim belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Kim Min Jae'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartmayı planlıyor.Bochum'un 20 yaşındaki savunmacısı Armel Bella Kotchap'ı düşündüğü öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin talipleri artarken sarı-lacivertliler de Güney Koreli savunmacının alternatiflerine bakıyor. Porto'nun yanı sıra İngiliz devleri kulüpleri Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Trabzonspor maçında oyuncuyu izledi. Ayrıca İtalyan basınında Güney Koreli savunmacı için Juventus'un da devrede olduğu ifade edildi.

Bu gelişmeleri göz önüne alan sarı-lacivertli yönetim, Kim Min Jae'nin alternatifleri için şimdiden çalışma haline girdi. Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin alternatifi olarak Bochum'un 20 yaşındaki savunmacısı Armel Bella Kotchap'ı düşündüğü öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli savunmacının takımdan ayrılması halinde Armel Bella Kotchap'ı kadroya katmayı planlıyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum forması giyen 20 yaşındaki stoper, bu sezon 20 karşılaşmada forma giydi. Armel Bella Kotchap ayrıca Almanya U-21 Milli Takımı'nda da oynuyor. 20 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.