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 Bursa'da korkunç olay! Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde bulundu

 Bursa'da korkunç olay! Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde bulundu

BURSA Adliyesi'nde görevli kadın hakim Ç.B.A., (25) çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu.

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Bursa'daki korkunç olay gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Yürüyüş yapmak üzere parka gelen bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü.

Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, genç hakime Bursa Adliyesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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