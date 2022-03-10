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İstanbul’da kar kazaları! Yaralılar var

İstanbul’da kar kazaları! Yaralılar var

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avcılar'da kontrolden çıkan kamyonet gişeye çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Esenyurt'ta ise seyir halindeki İETT otobüsü kaldırıma çarptı.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İlk kaza, sabah saatlerinde Avcılar gişelerde meydana geldi. Karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 RV 2772 plakalı kamyonet, Avcılar'da gişeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında oturan kişi araçta sıkıştı. Kaza nedeniyle gişe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ve araçtan çıkarılan yaralı arkadaşı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü kaldırıma çarptı
İkinci kaza ise Esenyurt Ozanlar Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 NT 1838 plakalı İETT otobüsü, karın etkisiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazanın ardından yol kapanırken, otobüste bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüsten indirilen yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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