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İran dini lideri Ali Hamaney'in en yakınındaki isim İsrail ajanı çıktı!

İran dini lideri Ali Hamaney'in en yakınındaki isim İsrail ajanı çıktı!

İsrail karşıtı İngiliz bir Müslüman olarak tanınan ve İran'ın dini lideri Hamaney’in en yakınına kadar girerek pek çok bakanla yakın ilişkiler kuran Catherine Shakdam'ın İsrail ajanı olduğu ortaya çıktı.

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İran'da, İsrail casusluğu depremi yaşanıyor.  Kendisini İsrail karşıtı İngiliz Müslüman olarak tanıtan ve İran lideri Hamaney’in en yakınına kadar girmeyi başaran, İngiliz asıllı Catherine Shakdam'ın İsrail ajanı olduğu ortaya çıktı.

Hamaney'in yanına girdi
İran'a yerleşerek düzenli olarak İran'ın yayın organlarında kendini gösteren Shakdam İran'ın güç koridorlarında kendisine hızlı yer buldu.

Yaklaşık 8 yıl boyunca burada kendine yer edinen kadın, bu süreç içerisinde pek çok İranlı bakan ile de yakın ilişki kurdu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile bile yakın ilişki kuran Catherine Perez Shakdam, İran'dan temelli ayrıldıktan sonra Times of Israel için gerçek kimliğini açıkladı.

Arşivden silindi
Gerçek kimliğini açıklayan Catherine Shakdam'ın, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in internet sitesindeki yazılarının arşivi silindi. İran tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada Shakdam ile devletin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, yakın temasların reddedildiği yazıldı.

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