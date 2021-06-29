İran'ın eski İstihbarat Bakanı Ali Yunusi'den Mossad itirafı

İran'ın eski İstihbarat Bakanı Ali Yunusi, son yıllarda İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın ülkenin çeşitli alanlarındaki nüfuzunun, İranlı yetkililerin can güvenliğini de tehdit edecek boyuta vardığını söyledi.

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İran devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ailesine yakınlığıyla bilinen "Jamaran.ir" internet sitesine mülakat veren eski İstihbarat Bakanı ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yunusi, İsrail'in ülkedeki faaliyetlerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Ülkedeki istihbarat kurumları arasındaki rekabetin İstihbarat Bakanlığını zayıflattığına dikkati çeken Yunusi, "Bizim zamanımızda ve bizden önce böyle bir etki yoktu ancak bizden sonra istihbarat servislerinin rekabeti nedeniyle İstihbarat Bakanlığında gerçekleşen paralel çalışmalar ve İstihbarat Bakanlığı önünde oluşturulan yeni teşkilatlar İstihbarat Bakanlığı'nı zayıflattı." dedi.

İstihbarat Bakanlığının Mossad'ın ülkedeki faaliyetlerine karşı çalışmak yerine "paralel teşkilatlarla" mücadele ettiğini ifade eden Yunusi, "Maalesef son 10 yılda Mossad'ın ülkenin farklı alanlarındaki nüfuzu, İranlı yetkililerin kendi hayatlarından endişe duyacağı boyuta ulaşmıştır." dedi.

İran son iki yılda ülkenin nükleer programıyla ilişkili kişiler ve kurumlara yönelik gerçekleştirilen suikast ve sabotajlarla ilgili İsrail'i suçlamıştı.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezinde Temmuz 2020'de tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığı bir sabotaj eyleminin İsrail tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de uğradığı suikastla ilgili de İranlı yetkililer İsrail'i suçlamış, uluslararası basında saldırının Mossad tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler yer almıştı.

Daha önce sabotaj sonucu zarar gören Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezinde 11 Nisan'da da bir patlama yaşanmıştı. Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer, daha sonra olayın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve santrifüjleri hedef alan bir sabotaj eylemi olduğunu duyurmuştu.

İsrailli yetkililer ise İran'daki sabotaj ve suikastlarla ilgili olduklarına dair iddiaları ne teyit etti ne de doğruladı.

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu dönemindeki Mossad Başkanı Yossi Cohen ise 1 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, "İran'ın kalbine kadar sızdıklarını" söylemişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da İsrail'in İran istihbarat kurumlarının içine kadar sızdığını iddia etmişti.