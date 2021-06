Bolu'da genç kıza kabusu yaşattı! 'Utanç duyuyorum' deyip savundu: Cezası belli oldu

BOLU’da parkta yürüyen 24 yaşındaki Melek C.'yi 3 yerinden bıçaklayan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olaydan sonra öldürülme korkusuyla yaşadığını söyleyen genç kız ise kararı gözyaşlarıyla karşıladı.

Olay, geçtiğimiz yıl aralık ayında Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı’nda yürüyen Melek C. (24) isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Melek C.’nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Melek C., tedavisinin ardından taburcu edildi.



Bıçak çimenlerin üzerinde bulundu

Polis ekipleri genç kızı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Park içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan bıçağı çimenlerin üzerinde buldu. Kameralar ve bıçak üzerinde yapılan incelemelerde Melek C.’yi bıçaklayan kişinin Zeki K. olduğu belirlendi. Zeki K.’nın Semerkant Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Zeki K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







"Utanç duyuyorum"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, adam öldürmeye tam teşebbüs” suçundan tutuklu yargılanan Zeki K.’nin karar duruşması görüldü. Duruşmada son savunmasını yapan Zeki K., “Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan utanç duyuyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Mağdur ve ailesinden özür diliyorum” dedi.



"Hep öldürülme korkusuyla yaşadım"

Zeki K. tarafından bıçaklandıktan sonra öldürülme korkusuyla yaşadığını ve 3 ay kendisine gelemediğini belirten Melek C., “Bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bu olaydan dolayı 3 ay kendime gelemedim. Hep öldürülme korkusuyla yaşadım. Artık kadına şiddetle ilgili bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Her gün bir kadına bu şekilde davranılmamalı. Biz öldürülmemeliyiz diye düşünüyorum. Biz özgür olmalıyız. Hani erkekler nasıl özgürse biz de özgür olmalıyız diye düşünüyorum." dedi.



15 yıl hapis cezası

"Gece dışarı çıktığımız için ya da gece dışarıda olduğumuz için öldürmemeliyiz" diyen Melek C. "Ben öğrenciydim. Çocuk gelişimi bölümünden yeni mezun oldum. Mesleğimi bile yapamıyorum korktuğum için. Kadınlar kısa giyindi, gece dışarı çıktı diye şiddete maruz kalmamalı, bahanelere sığınılmamalı” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığı, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.