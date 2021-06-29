Müsilaj kaybediyor! 'En önemli bulgu'yu paylaştı: 1 aylık incelemede sevindiren sonuçlar

Eski etkisini kaybetti

Yücel, "En azından yüzeydeki o eski 2 hafta önceki etkisinin olmadığını görüyoruz. Zaten oluşmuş olan müsilaj yığınları ilk 30 metrede yığılmış durumda. Yaptığımız araştırmalar daha derin suya inmediğini gösteriyor ve derin deniz tabanına da müsilaj tabakanın çökmediğini son günlerde bulduk" diye konuştu.