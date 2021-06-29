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Vergi rekortmeni avukat Gönenç Gürkaynak Elmalı Davası'na dahil oluyor

Vergi rekortmeni avukat Gönenç Gürkaynak Elmalı Davası'na dahil oluyor

ELMALI Davası'na ilişkin karar büyük tepki yaratırken vergi rekortmeni ünlü avukat Gönenç Gürkaynak 'davaya müdahil' oluyor. Gönenç Gürkaynak, kararı her yönüyle incelediğini belirtip tepki gösterdi.

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ANTALYA Elmalı'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradığı 'Elmalı Davası tartışma konusu olmaya devam ediyor. İğrenç olayı resim çizerek ve mektupla anlatan çocukları Adli Tıp doğrulamasına rağmen mahkeme heyeti, aralarında öz anne ve üvey babanın da olduğu sanıkları serbest bıraktı. 

Verilen karara tepki yağarken vergi rekortmeni ünlü avukat Gönenç Gürkaynak, "Müdahil olma yollarına bakıyorum. Olmazsa, dışarıdan hukuki destek verilebilir ve vereceğim' açıklamasını yaptı. 

Gürkaynak davayla ilgili karar için de şu yorumu yaptı:
-#Elmalıdavası konusunda erişebildiğim tüm içerikleri, bir hukuk hocası ve avukat mesafesine çekilme gayretiyle okudum. Sosyal medyadaki isyanın zerrece abartılı olmadığı kanaatindeyim. Hukuk, adalete ve hakkaniyete hizmet etmeli. Incelediğim içerikler, bunun aksini düşündürüyor.

GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?

Gönenç Gürkaynak 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sıradan giriş yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 55 hukukçunun İstanbul'da beraber çalıştıkları ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Avukatlık faaliyetinin yanı sıra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Gönenç Gürkaynak, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Harvard Law School) hukuk yüksek lisansını yaptı.  Gönenç Gürkaynak, New York Barosu'na kabul edilmesini takiben New York'ta avukatlık yapıyor. 

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