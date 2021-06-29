Elmalı davasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama! Çocuklar tacizin resmini çizmişti

ELMALI 'da iki çocuğa cinsel istismara yönelik dava Türkiye'de ortalığı sarstı. Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'ndan karara ilişkin son dakika açıklaması geldi.

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Antalya'da cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. 7 ve 10 yaşındaki 2 küçük çocuk annelerinin sevgilileri tarafından cinsel tacize uğradıklarını hem yazılı hem de çizimle anlatmışlardı. İlk duruşmada tutuklanan anne ve sevgilisi serbest bırakılınca ortalık ayağa kalktı. Sert eleştiriler yöneltilen Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kardeşin istismarına ilişkin gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen son dakika açıklamada özetle şöyle denildi:

-''Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir.

5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır'' açıklamasında bulundu.

Elmalı davası ne olmuştu?

Geçen yıl Haziran ayında Balıkesir savcılığına giden babaanne G.S., 6 ve 9 yaşındaki çocuklarının cinsel istismara uğradığını iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı belirtilen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

Küçük kız cinsel istismarı anlattı

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

Küçük kız cinsel tacizin resmini çizdi

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi. Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduklarını söyledi.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

Annenin savunması : "Çocuklarım dolduruşa geldi"

Merve A. ise, ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.