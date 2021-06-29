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Avustralya Başbakan Yardımcısı'na maske takmadığı için para cezası uygulandı

Avustralya Başbakan Yardımcısı'na maske takmadığı için para cezası uygulandı

AVUSTRALYA'da, benzin istasyonunda maske takmadığı yönünde ihbar edilen Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'ye para cezası uygulandı.

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Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Covid-19 önlemleri çerçevesinde, bir benzin istasyonunda maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Sydney kentinin kuzeyindeki 500 kilometre uzaklıkta seçim bölgesinde yer alan bir benzin istasyonundaki mağazada polis tarafından maskesiz yakalanan 54 yaşındaki siyasetçiye 200 Avustralya doları ceza kesildi.

Vatandaşlar ihbar etti
Vatandaşların, “acil telefon hattı” üzerinden yaptığı ihbarı değerlendiren polis, derhal olay yerine intikal ederek, maskesiz dolaşarak, "kamu sağlığını tehlikeye attığı" gerekçesiyle siyasetçiye para cezası kesti.

Son 24 saatteki Covid-19 bilançosu
Bu arada Avustralya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 9'u yurt dışı kaynaklı 44 Covid-19 vakası saptandığı, virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi. Yaklaşık 25,7 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek yalnızca 7 milyon 260 bin doz aşı yapılırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi.

Bugüne dek 30 bin 529 vakanın görüldüğü Avustralya'da 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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