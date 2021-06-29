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CNN Türk'te flaş ayrılık! Deneyimli isim Fox TV'nin teklifine hayır diyemedi

CNN Türk'te flaş ayrılık! Deneyimli isim Fox TV'nin teklifine hayır diyemedi

Ekranların tanınan yüzlerinden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, görevinden ayrıldı. Öztürk'ün yeni adresi Fox TV oldu.

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Son yıllarda ana akım TV kanallarının yöneticileri sabah kuşaklarının vazgeçilmezi olan reality programları için özellikle haber kökenli yüzleri tercih ediyor. Didem Arslan, Ece Üner’den sonra bu isimlere ekranların tanınan yüzlerinden CNN Türk muhabiri ve aynı zamanda istihbarat şef yardımcısı Fulya Öztürk katıldı.

CNN Türk'teki görevini sürdüren Öztürk Fox TV'den gelen cazip teklife hayır diyemedi. Fox TV'ye transfer olan Öztürk, hafta içi 5 gün fikri takip programı hazırlayıp sunacak. Deneyimli muhabirin FOX TV’de önümüzdeki günlerde ekranlara gelecek olan programını Karga Film üstleniyor.

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