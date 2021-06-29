Coca Cola 'Kızkardeşim Projesi' ile hibe desteği kazananların isim listesi

Coca Cola'nın Kız kardeşim projesinde hibe desteği almaya hak kazananlar belirlendi. 30 girişimci 765 bin lira hibe elde etti.

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Kız Kardeşim Projesi kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı’nın kazananları 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı.

Hibe Programı’na 81 ilden 360'a yakın başvuru yapıldı. Girişimci kadın ve kadın kooperatifleri arasından seçilen 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu.

Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı Kazananları şöyle:



Coca-Cola Türkiye’nin desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi ile 81 ilden gıda sektöründe faaliyette bulunan 30 girişimci kadın jüri tarafından belirlendi. İşletme sahibi girişimci kadınların desteklendiği program ile üretilen ürünlerin tanıtılması, görünürlüklerinin artırılması ve sosyo-ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2019 yılında gerçekleştirilen ilk hibe programında 11 girişimci kadına hibe desteği sunulmuştu.

Girişimci kadınların başvuruları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye, KAGİDER ve Arya Women'ın yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Kız Kardeşim Hibe Programı’nın ödül töreninde konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, girişimci kadınlara desteklerini sürdürmek ve pandeminin getirdiği yükü bir nebze de olsa azaltmak amacıyla hibe programının ikincisini bu yıl hayata geçirdiklerini vurguladı. Karaca sözlerine şöyle devam etti:

-“2015 yılında küçük adımlarla başladığımız projemiz, bugün koşar adımlarla, daha çok kadının hayatına dokunur hale geldi. Kız kardeşlerimizden aldığımız bu güç ve proje paydaşlarımızın desteği ile 2021 yılına çok hızlı başladık. Yeni iş birlikleri ile Kız Kardeşim Projesi’ni geliştirmeye, erişimini güçlendirmeye çalışıyoruz. Projemizle bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle 2021 yıl sonuna kadar 250 bin girişimci kadına ulaşılmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri ve hibe programları ile girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz.”