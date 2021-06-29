BIST 1.356
DOLAR 8,72
EURO 10,39
ALTIN 496,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de lüks villada cinayet! Uyurken öldürdü böyle savundu: Memlekete zararlı bir insandı

Kocaeli'de lüks villada cinayet! Uyurken öldürdü böyle savundu: Memlekete zararlı bir insandı

KOCAELİ'de lüks villada birlikte alkol aldığı ve oğluyla uyuduğu sırada öldürdüğü iş adamını uyuşturucu satışı yapmakla suçlayan cinayet zanlısı, “Memleket için millet için zararlı bir insandı. Uyuşturucudan memleketi beyaza bürüdü” dedi.

Abone ol

Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında cezaevinden firar ederek kendisiyle kalan Fatih O. (39) isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Birlikte alkol alan şahıslar bir süre sonra tartıştı.

Tartışma sonrası Aydaş, küçük oğlu B.A. ile uyumaya gitti. Daha sonra Fatih O., Aydaş'ı oğlu ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih O., çalıntı araçla Çanakkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Fatih O., olay gecesi Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş’ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"Gelen raporda Fatih O.'nun sadist olduğu ortaya çıkmıştır"
'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Fatih O.'nun Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fatih O., taraf avukatları ve Çelebi Aydaş'ın eşi Ayten Aydaş hazır bulundu. Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Ayten Aydaş, "Sanık Fatih, eşimi oğlumla uyuduğu sırada vurarak öldürmüştür. Gelen raporda Fatih O.'nun sadist olduğu ortaya çıkmıştır. Bizim olaydan önce de başka kişileri öldürmüştür. Bu sebeple cezaevinden çıkmamalıdır. Benim çocuklarımı yetim bırakmaya hakkı yoktu" dedi.

"Uyuşturucudan memleketi beyaza bürüdü"
Aydaş'ın uyuşturucu satıcısı olduğunu söyleyen Fatih O., "Beraber alkol almıştık. Maktulü öldürüldüğüm sırada uyumuyordu, planlı değildi. Ben 12 yaşından beri sokaklardayım. Benim bütün sabıkalarım hırsız ve gasptı. Benim sabıkamda yer alan öldürme suçu da 19 yaşında işlediğim bir suçtu. Ayrıca cezaevinde gerçekleşen yaralama olayında yaraladığım şahıs FETÖ'ün bürokrasi imamıydı. Bana 'Bu kadar suç işleyip cezaevinde yatacağına Recep Tayip Erdoğan'ı öldürseydin 50 sene boyunca herkes kendi çocuğuna Fatih ismini koyardı' dedi. Bu sebeple ben sinirlenip onu yaraladım. Çelebi ise memleket için millet için zararlı bir insandı. Uyuşturucudan memleketi beyaza bürüdü. Öldürme olayından dolayı pişmanım" diye konuştu.

Duruşma ileri tarihe ertelendi
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten seyahatlere namaz ayarı açıklaması
Diyanet'ten seyahatlere namaz ayarı açıklaması
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul'da korkutan görüntü! Tehlike saçıyor: Biz alıştık ölümlere
İstanbul'da korkutan görüntü! Tehlike saçıyor: Biz alıştık ölümlere
Ekrem İmamoğlu "it" tartışmasındaki valiye tazminat ödeyecek
Ekrem İmamoğlu "it" tartışmasındaki valiye tazminat ödeyecek
MEB sonuç 2021 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır nereden bakılır?
MEB sonuç 2021 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır nereden bakılır?
Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı
Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var
Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş alıyor iddiası!
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş alıyor iddiası!
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
Yorumlar