Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosundan sonra Cihan Ekşioğlu merak konusu oldu. Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu aslen Ordu Mesudiyeli. Araştırmacı ve ekonomist olarak meslek hayatına başlayan Cihan Ekşioğlu Katerina Ekşioğlu ile evli. Çiftin bir kızı bir de oğlu var.

Abone ol

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Cihan Ekşioğlu oldu. Sedat Peker'in son videosunda adı geçen Cihan Ekşioğlu dikkatleri üzerine çekti ve hayatı merak konusu oldu. İnşaat ve teknoloji alanında şirketleri de bulunan Cihan Ekşioğlu EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aslen Ordu Mesudiye doğumlu olan Cihan Ekşioğlu Katerina Ekşioğlu ile evli çiftin bir kızı bir de oğulları var.

Cihan Ekşioğlu kimdir: Cihan Ekşioğlu, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. İnşaat, teknoloji ve savunma teknolojileri alanında şirketleri bulunuyor.

Cihan Ekşioğlu Katerina Ekşioğlu ile evli. Çiftin bir kızı bir de oğlu var.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelen iş adamı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı.

EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.

Şirketin büyük ölçekli ve küçük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışı merkezli projeleri aynı anda yönetecek deneyimi bulunuyor. Yurt içindekilerin yanı sıra, yurt dışında da fark yaratan büyük ölçekli inşaat projelerinde EKBA Holding imzası bulunuyor.

Bodrum'daki projelerini tamamlayan EKBA Holding, Torbalı'da, Kağıthane'de ve Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projelerine devam ediyor.

Cihan Ekşioğlu evli ve 2 çocuk sahibidir.