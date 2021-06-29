Beşiktaş'a geliyor! Kartal pozunu verdi transfer ateşini yaktı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Alex Teixeira, kartal pozu vererek siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.

Abone ol

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, Siyah-Beyazlı takımın transfer gündemindeki Alex Teixeira kartal pozuyla dikkat çekti.

Öte yandan Beijing Guoan forması giyen Lucas Martins'in de siyah-beyazlı kulübün gündeminde olduğu iddia ediliyor. Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Alex Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

2016’da transfer olduğu Çin Ligi’nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 73 gol attı.