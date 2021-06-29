BIST 1.356
DOLAR 8,72
EURO 10,39
ALTIN 496,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de drift yaparak yeşil alanı bu hale getirdi! Pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de drift yaparak yeşil alanı bu hale getirdi! Pahalıya patladı

KAYSERİ'de belediyenin tesisi önündeki yeşil alanda aracıyla drift yapan şahıs, 46 bin 430 TL zararı karşılarken ayrıca mahkemece 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Abone ol

Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda aracıyla drift yaparak zarara sebep olan şahıs hakkında açılan dava sonuçlandı. Belediyenin 46 bin 430 lira tutarındaki maddi zararını karşılayan şahıs, kamu malına zarar vermekten de 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 23 Haziran 2020’de aracıyla Talas Belediyesi Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alana giren şahıs, burada drift yaparak çimlere zarar vermiş ve bölgede tahribata yol açmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erzurumlu köyü satılsın diye her yolu deniyor! Şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi
Foto Galeri Erzurumlu köyü satılsın diye her yolu deniyor! Şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Atalay Demirci'nin FETÖ üyeliğinden 5 yıl cezası istinaftan geçti
Atalay Demirci'nin FETÖ üyeliğinden 5 yıl cezası istinaftan geçti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Gaziantep'te otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
İletişim Başkanı Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli
İletişim Başkanı Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli
29 Haziran altın fiyatları güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
29 Haziran altın fiyatları güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya ve Muğla'da testereyle kesip çuval çuval satıyorlar: Size sürpriz yapacağım
Antalya ve Muğla'da testereyle kesip çuval çuval satıyorlar: Size sürpriz yapacağım
Kütahya'da refakatçi olarak gitti gerçeği öğrenince şok oldu: İlk kez...
Kütahya'da refakatçi olarak gitti gerçeği öğrenince şok oldu: İlk kez...
Çocuklar istismarı çizdi Adli Tıp doğruladı! Elmalı Davası'nda mahkeme bildiğini okudu
Çocuklar istismarı çizdi Adli Tıp doğruladı! Elmalı Davası'nda mahkeme bildiğini okudu
Merkez Bankası, yatırımcılarla yapacağı toplantıyı erteledi
Merkez Bankası, yatırımcılarla yapacağı toplantıyı erteledi
Müge Anlı evli mi kaç kere evlendi kızının babası kimdir?
Müge Anlı evli mi kaç kere evlendi kızının babası kimdir?
Yorumlar 1 yorum