Erzurumlu köyü satılsın diye her yolu deniyor! Şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi
ERZURUM'da, kendisine ait köyünü 10 milyona satışa çıkaran Cengiz Şişman, Züğürt Ağa kılığına girdi. Köyünü satabilmek için her yolu deneyen Şişman, geçtiğimiz gün haberinin gündeme gelmesiyle taleplerin arttığını söyledi. Bakın sahibinden satılık köye ne kadar teklif gelmiş.
Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde yaşayan Cengiz Şişman 1993 yılında satın aldığı ve ismini Yeşil Vadi koyduğu köyünü bugünlerde satmaya çalışmasıyla gündeme gelmişti.
Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılarak Yeşil Vadi köyünün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı.
Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı. Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman’ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü.
Züğürt Ağa gibi giyinmeye başladı
Köyünü satışa çıkartmasıyla birlikte gündeme gelen Şişman, şimdi de köyü istediği fiyata satmak için Şener Şen’in Züğürt Ağa filmindeki kostümlerinin ve atının benzerini satın alarak köyünde onun kılığıyla dolaşmaya başladı.