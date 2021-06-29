MHP lideri Bahçeli'den üniversite sınavı kaldırılsın önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasına üniversite sınavlarına yaptığı eleştiriyle başladı ve sınavların kaldırılmasını istedi.

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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

*Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Sınavsız giriş zamanı gelmiştir. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. MHP bunu dert etmiş Türk gençliğinin eriyip gitmesine razı olmamıştır.

*Yalnızca üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak ve kavramak hatta üstesinden geleceği zehabına kapılmak hiç kuşku yok ki hem yanlış hemde yanılgıdır. Gelin üniversite sınavlarını kaldıralım.