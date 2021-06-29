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MHP lideri Bahçeli'den üniversite sınavı kaldırılsın önerisi

MHP lideri Bahçeli'den üniversite sınavı kaldırılsın önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasına üniversite sınavlarına yaptığı eleştiriyle başladı ve sınavların kaldırılmasını istedi.

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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

*Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Sınavsız giriş zamanı gelmiştir. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. MHP bunu dert etmiş Türk gençliğinin eriyip gitmesine razı olmamıştır.

*Yalnızca üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak ve kavramak hatta üstesinden geleceği zehabına kapılmak hiç kuşku yok ki hem yanlış hemde yanılgıdır. Gelin üniversite sınavlarını kaldıralım.

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