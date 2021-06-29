Ece Erken evlendi 3. eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Bir süredir ekranlardan uzak yaşanayı tercih eden Ece Erken üçüncü kez nikah masasına oturdu ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendi. Yasak aşkları Şafak Mahmutyazıcıoğlu evliylen başlayan Ece Erken'in yeni eşi merak edildi. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Abone ol

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisi evliyken başlayan ve o dönem çok eleştirilen Ece Erken muradına erdi ve üçüncü kez nikah masaına oturdu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiğini 'Biz evlendik' notuyla sosyal medyadan duyuran Ece Erken'in yeni evliliği merak edildi. 43 yaşındaki Ece Erken o dönem Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış ve eşinden boşanmadığı ortaya çıkan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını söylemişti.

Ünlü sunucu Ece Erken müjdeyi verdi: 'Biz evlendik'

Sunucu Ece Erken avukat sevgilisiyle nikah masasına oturdu sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaşıp altına şu notu düştü:

Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar aralarındaki sorunları çözdü. Bugün nikah masasına oturan çift aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

Ece Erken kimdir: Ece Erken, 11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu Türk sunucu ve oyuncudur. Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyon’da başladı. Sonra Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star kanalında başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV’de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003’te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

atv’de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv’de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV’de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk’te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV’de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1’de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı. Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken’in, 7 Nisan 2015’te Eymen isminde bir oğlu oldu