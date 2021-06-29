Taylan Antalyalı'nın LGBT tişörtü ortalığı karıştırdı: Erzurum'da giysin de görelim

GALATASARAY'da forma giyen Taylan Antalyalı, Onur Yürüyüşü'nü simgeleyen tişörtü nedeniyle bir televizyon programında hedef alındı. Antalyalı'ya kulübünden ve spor camiasından destek mesajları geldi.

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TV 100 kanalında yayımlanan VAR Odası programında yorumculuk yapan Turgay Demir ve Emre Bol, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Taylan Antalyalı'nın "pride" tişörtlü paylaşımını hedef aldı. Bol, Antalyalı'nın paylaşımı için, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim" diye konuştu. "Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor" diyen Bol, "Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" dedi.



Programın yorumcularından Demir ise, "Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım" diye konuştu. "Bu konuda çok hassasım" diyen Demir, “Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun? ifadelerini kullandı.







"Destek vermesi kimseyi ilgilendirmez"

Bu iki yorumcunun görüşlerine karşı çıkan Bışar Özbey, "Taylan Antalyalı’nın topluma, toplumun ezilmiş kesimleriyle ilgili bir destek mesajı vermesi onun eşcinsel olduğunu göstermez bu bir, ben eşcinselim demiyor bu iki, kaldı ki olabilir bu hiç kimseyi ilgilendirmez bu onun ve ailesiyle arasında olan bir iştir. Öyle olsa dahi milli takımda olması, orada destek vermesi kimseyi ilgilendirmez" şeklinde konuştu.



"Desteğimi bildiriyorum demiş"

“Bu insanlar birçok sıkıntı yaşıyor” diyen Özbey, “Taylan Antalyalı da bir tişört giymiş tepkisini ortaya koyacak tabii; bu insanlara güç veriyorum, desteğimi bildiriyorum demiş. Eğer biz bir tişörte kadar insanların fikirlerini baskılayacaksak ne düşünce özgürlüğünden ne başka bir şeyden bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan destek

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından bugün, Taylan Antalyalı paylaşımı yapıldı. Paylaşımda Antalyalı'nın fotoğraflı ile birlikte 'Günaydın büyük Galatasaray ailesi' ifadeleri kullanıldı.







"Onunla gurur duyuyorum"

GS TV'de Günaydın Galatasaray Ailesi programını sunan Serbay Şenkal tepkilerin ardından 26 yaşındaki oyuncuya destek verirken "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı. İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.







"Ben zaten Milli takım kadrosuna çağrılmamıştım"

Beşiktaş forması giyen forvet oyuncusu Umut Nayir ise sosyal medya hesabından destek mesajı yazdı. Taylan için sarf edilen "Milli takıma alınmamalı" sözlerine gönderme yapan Nayir, "Ben zaten Milli takım kadrosuna çağrılmamıştım" diyerek milli oyuncunun fotoğrafını paylaştı.







"Düşünmeden edemiyorum"

Milli basketbolcu Sinan Güler Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörtü ve tepkileri görünce, sporun içersinden nefret ve ayrımcılığı ne kadar uzaklaştırmamız gerektiğini düşünmeden edemiyorum" dedi.







"Taylan Antalyalı yalnız değildir"

Galatasaray'da başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın en yakın rakibi olan Eşref Hamamcıoğlu da, Taylan Antalyalı'yla ilgili mesajında, "Her türlü din, dil, ırk, cinsiyet ayırımcılığına ve özellikle bu yollarla yapılan ötekileştirmelere karşıyım. 21. Yüzyılda hiç kimsenin yaşam biçimi ve/veya ifade özgürlüğü toplumsal baskılarla kısıtlanamaz. Galatasaray’ın ve Milli Takımın gururu #TaylanAntalyalı yalnız değildir" ifadelerini kullandı.