Taner Ölmez aslen nereli kaç yaşında kiminle evlendi?

34 yaşında olan oyuncu Taner Ölmez uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile dün akşam evlendi. Bu mutlu eden gelişmenin ardından Taner Ölmez'in hayatı merak edildi. Peki kimdir Taner Ölmez, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı? İşte Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilenler...

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Mucize Doktor dizisinde Ali rolü ile yıldızı iyice parlayan başarılı oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu. Sevenlerinin katıldığı bir düğünle evlenen çiftin nikahını ise Ekrem İmamoğlu kıydı. Bu sevindiren gelişme sonrası Taner Ölmez'in eşi merak edildi. Peki Taner Ölmez, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı? Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilenler...

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Kemerburgaz'da düzenlenen törende çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Aslen Tuncelili’dir. 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmişlerdir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul'un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, 1.79 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

Taner Ölmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Ahmet Akbaş) (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Tayfur) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Aleko) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade Osman) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Osaman) (Sinema Filmi)

2013 – Tatar Ramazan (Çoban Ahmet) (TV Dizisi)

2013-2014 – Medcezir (Mert Asım Serez) (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Deniz) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Celal) (Sinema Filmi)

2012 – Kayıp Şehir (Sadık) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul’un Altınları (Mustafa) (TV Dizisi)

2010 – Vakit (Ezan) (Kısa Film)

2009 – Kül ve Ateş (Hayati) (TV Dizisi)

2009 – Kapalı Çarşı (Gıyabettin) (TV Dizisi)