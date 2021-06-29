Dilipak Babacan ve Davutoğlu'na sordu: Macaristan’ın mı yanındalar Hollanda’nın mı yanındalar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu LGBT'ye karşı net olmamakla eleştirdi. Hollanda'nın LGBT karşıtı yasal düzenlemeyi çıkaran Macaristan'ı tehdit eden Hollanda'yı gündeme getiren yazar, "DEVA ve Gelecek Partisi Macaristan’ın mı yanındalar, Hollanda’nın mı yanındalar" diye sordu.

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Macaristan’da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine “teşvik etmeyi” yasaklayan yasal düzenlemeyi eleştiren Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga sert tepki gösterdi.

Tıp fakültesi öğrencilerine, Hipokrat Yemini’ne sonradan eklenen ve uluslararası tıp dünyasında tartışma konusu olan “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı” ifadesini çıkararak yemin ettiren Sakarya Üniversitesi, LGBT lobisine destek verenler tarafından hedefe alındı.

Bu iki gelişmeyi köşe yazısına taşıyan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Babacan ve Davutoğlu'na yüklendi. Dilipak, "AK Parti’den ayrılan DEVA ve Gelecek Partisi Macaristan’ın mı yanındalar, Hollanda’nın mı yanındalar" diye sordu.

"Rezalete karşı çıkanların yanında yer alamıyorlar"

Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin tavrını eleştiren yazar, "Açıkça savunmasalar da, bu gibi olaylar karşısında CHP’yi eleştirseler de batıya laf dokundurmuyorlar. Mesela açıkça bu rezalete karşı çıkanların yanında yer alamıyorlar." diye yazdı.

"Bu partilerden hiç biri bu konularda cesaretle bir şey söyleyemiyor"

CHP ve HDP'nin duruşunun net olduğunu ancak diğer partilerin belirsiz olduğuna değinen yazar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum, Cumhurbaşkanının “Çekildik” sözü dışında İstanbul sözleşmesi konusunda bu partilerden hiç biri bu konularda cesaretle bir şey söyleyemiyor. Söz konusu ABD, AB olunca kimse “zülfi yâre dokunmak”, ya da mayınlı tarlada top koşturmak istemiyor. Detaya girmeden, kısık sesle İstanbul sözleşmesine destek veriyorlar. Batıyı eleştiremiyorlar, çünkü ABD ve AB’de para var ve Türkiye’ye demokrasi getirecekler ya (!). Bize karşı bir şey söyleyemiyorlar, çünkü ufukta seçim var, vatandaşın elinde de bir OY var. Bu konularda yüksek sesle konuşan CHP, HDP ve FETÖ’cüleri gösterip, güya “ölümü gösterip, hastalığa razı etmek ister” gibi, “bize destek vermezseniz, bak sonra onlar gelir, o zaman aklınızı kullanacak ve mecburen bize razı olacaksınız” mı demek istiyorlar sanki! "