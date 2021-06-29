Üniversiteye Giriş Sınavı'nda (YKS) 28 Şubat kafası hortladı!

2 milyonun üzerinde üniversite adayının girdiği YKS'ye Alanya'dan katılan Fen Lisesi mezunu Ayşegül G.'ye başörtüsü nedeniyle "Fotoğrafına benzemiyor" gibi gerekçelerle psikolojik şiddete maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 2 milyonu aşkın öğrenciden biri de Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nden mezun Ayşegül G.'ydi. Pazar günü YKS'nin ikinci oturumu için sınava gireceği Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'na giden Ayşegül G. sınav salonunda büyük travma yaşadı.

Emniyete gidip şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı

İddiaya göre; kendisini karşılayan gözetmen Mustafa Kaplan, başörtülü Ayşegül G.'ye sözlü psikolojik şiddet uyguladı. Emniyete giden genç kız, Kaplan'dan şikâyetçi oldu. Savcılık adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Fen Lisesinde ne işin var, senin gibi tipler...

Ayşegül G. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Görevliler önce kimlikteki fotoğrafa hiç benzemediğimi söylediler. Sınav öncesi yanıma gelen Mustafa Kaplan, 'Sen hangi okul mezunusun' diye sordu. Fen lisesi mezunu olduğumu söyleyince, 'Fen lisesinde ne işin var. İmam hatip okusana, senin gibi tipler imam hatipte olur. Bu sıcakta niye başörtüsü takıyorsun çıkarsana' dedi.

Sen doktor olsan ne olur!

Ardından diğer gözetmene dönerek 'Öğrenciyi sınavdan atsak mı' diyerek gülüştüler. Daha sonra tekrar yanıma gelen Kaplan, 'Senden doktor olsan ne olur. AK Parti'nin işlerini yapmazsan senden hiçbir şey olmaz' dedi.

4 yıldır çalıştığım sınava böyle bir psikoloji ile...

"Saat 9.55 sıralarıydı. Dışarıya çıksaydım, sınava geri alınmazdım. Bu yüzden durumu dışarıdaki birilerine anlatamadım. Dört yıldır çalıştığım sınava böyle bir psikolojiyle girdim. Davacıyım..."