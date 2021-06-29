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Ece Çeşmioğlu nereli kaç yaşında Taner Ölmez eşi kimdir?

Ece Çeşmioğlu nereli kaç yaşında Taner Ölmez eşi kimdir?

Uzun süredir birlikte olan çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu dün akşam yakınlarının katıldığı bir törenle evlendi. Bu mutlu gelişmenin ardından Taner Ölmez'in eşi olan Ece Çeşmioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki 34 yaşındaki Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

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Mucize Doktor dizisinde Ali rolü ile yıldızı iyice parlayan başarılı oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu. Sevenlerinin katıldığı bir düğünle evlenen çiftin nikahını ise Ekrem İmamoğlu kıydı. Bu sevindiren gelişme sonrası Taner Ölmez'in eşi merak edildi. Peki kimdir Ece Çeşmioğlu, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? 

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Kemerburgaz'da düzenlenen törende çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.

Ece Çeşmioğlu biyografisi ile merak ediliyor. Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.

Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk performansını göstermektedir.

Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.

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