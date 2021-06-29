BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,37
ALTIN 496,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tiktok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı: Eve götürüp...

Tiktok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı: Eve götürüp...

Tiktok'un sevilen fenomenlerinden Destina Masal Güler, erkek arkadaşı Halil Mert’le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Abone ol

Ankara’da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler (31), 4 aydır kaportacı Halil Mert’le sevgiliydi. Çift 13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” dedi.


"Benimle alay etti"
Jandarmaya teslim olan Kemal Çalık, saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek kendisini “Halil Mert ve 4 arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Köpeklerini bana doğru kışkırtıp arada kafama yumruk attılar. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı. Parkta otururken babam aradı. Jandarmanın beni aradığını söyleyince buraya geldim." sözleriyle savundu.

Pompalı av tüfeği de ele geçirildi
Jandarma ekipleri cinayeti çözmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü. Kemal Çalık’ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler’in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Kemal Çalık ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem profesörü tarihleri açıkladı! İşte risklerin olduğu aylar
Deprem profesörü tarihleri açıkladı! İşte risklerin olduğu aylar
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak iddiası! "Uzunca bir tatil bizi bekliyor"
Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak iddiası! "Uzunca bir tatil bizi bekliyor"
Kadıköy'de sabah saatlerinde yangın: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadıköy'de sabah saatlerinde yangın: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 bugün açıklanır mı?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 bugün açıklanır mı?
Antalya'da galerici arkadaşını kalbine makas saplayıp öldürdü
Antalya'da galerici arkadaşını kalbine makas saplayıp öldürdü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı
Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?
Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?
İngiltere'de Delta mutasyonu kabusu! 117 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Delta mutasyonu kabusu! 117 kişi hayatını kaybetti
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
Yorumlar