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Mehmet Aurelio Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Futbol Takımı teknik ekibinde bulunan antrenör Mehmet Aurelio, görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Eski milli futbolcu, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezonunun tamamlanması ile Fenerbahçe Kulübünde şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Aurelio, açıklamasını, "Fenerbahçe Kulübü ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur." ifadeleriyle tamamladı.

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