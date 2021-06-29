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Bahçelievler'de servis midibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Bahçelievler'de servis midibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki özel bir yolcu otobüsü firmasına ait servis midibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle önce bariyerlere daha sonra da yeşillik alana çıkarak durdu. Kaza sonrası midibüsün sürücüsü ve 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.  

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Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda gece saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir yolcu otobüsü firmasına ait  34 CAJ 342 plakalı servis midibüsünü kullanan Volkan Uğural, Edirne istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün hakimiyetini yitirdiği midibüs Şirinevler ayrımında bulunan bariyerlere çarpıp ardından da yeşillik alana çıkarak durdu. Kaza sonrası midibüste bulunan 4 yolcu ve sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yapan midibüste bir süre inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de kaza sonrası hafif şekilde yaralanan sürücü ve 4 yolcuya ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için olay yerinde önlem aldı. Polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı İBB'ye ait vinç kaza sonrası midibüsü bulunduğu yerden çekerek kaldırdı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu açtı.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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