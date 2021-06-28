Türkiye 28 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49.634'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 431'i semptomatik olmak üzere 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 327 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 751 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Dünkü vaka sayısı 5 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 390'ı semptomatik olmak üzere 4 bin 883 yeni vaka tespit edilmişti.





