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Fenerbahçe: Yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır

Fenerbahçe: Yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır

Bugün heyecanla yeni hocanın açıklanmasını bekleyen Fenerbahçe taraftarına kötü haber geldi. Yeni teknik direktörün gelişi bir kez daha ertelendi.

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Fenerbahçe merakla beklenen yeni hocanın birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada yeni teknik direktörle imza aşamasına gelindiğini ancak sözleşme sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Planladığımız teknik direktör ile imza aşamasına gelindi"
"Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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