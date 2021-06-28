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BioNTech'in koronavirüs aşısının yıllarca koruma sağlayabileceği belirtildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BioNTech'in koronavirüs aşısının yıllarca koruma sağlayabileceği belirtildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın tahmin edilenden çok daha uzun süre koruma sağlayabileceği iddia edildi.

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New York Times'in (NYT) ulaştığı bilgilere göre; bir grup bilim insanı, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının insan vücudunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yıllarca koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık reaksiyonu oluşturduğu yönünde deliller elde etti.

Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının aşı etkinliğini azalttığı söylenen 'beta varyantı' da dahil olmak üzere Kovid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi.

Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, "Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret" ifadesini kullandı.

Nature dergisinde de yayımlanan çalışmada her iki aşının da ilk dozundan yaklaşık dört ay sonra vücudun lenf düğümlerinde bağışıklık hücrelerini gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için etkili bir şekilde eğiten germinal merkezlerin hala bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanlarının araştırması aşıların koronavirüsün diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan 'delta varyantı'na karşı etkinliği konusunda ise bir tespitte bulunmuyor.

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