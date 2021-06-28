FETÖ soruşturmasında Kaynak Holding dosyası yeniden açıldı

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekip, Kaynak Holding'e bağlı şirket, dernek ve vakıfların bilgisayarlarından silinen verileri kurtarmayı başardı. 93 milyon veriye ulaşıldı. İlk incelemelerde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), "Kamuya sızın" talimatı ortaya çıkarıldı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) en büyük finans kaynağı olan ve henüz deşifre edilememiş kripto birimlerinin bulunduğu Kaynak Holding dosyasını yeniden açtı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde oluşturulan özel ekip, elde edilen milyonlarca veriyi inceleme altına aldı. Holdinge bağlı 72 şirket, dernek ve vakfa ait dijital dokümanları tekrar inceleyen ekip, FET'’nün Kaynak Holding üzerinden kamuya nasıl sızdığına ulaştı.

Silinen veriler kurtarıldı 17-25 Aralık sürecinin akabinde FETÖ'nün, "Bilgisayarları temizleyin" talimatıyla silinen verilerin bir kısmı özel programlarla geri getirildi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, dernek ve vakıfların bilgisayarlarına el koyan ekipler 93 milyon veriye ulaştı. İncelenmeyen verileri titizlikle ayıran polis, özel yazılımlarla derinlemesine araştırma başlattı. Bu kapsamda FETÖ'nün Kaynak Holding üzerinden mail yoluyla gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanında bulunan FETÖ'cüler, talimatları holdingdeki birim müdürlerine göndermiş, onlar da bu talimatları kendi mail gruplarına yönlendirmiş.

Kamuya böyle sızdılar

İncelenen ilk verilerde örgütün, "Kamuya sızın" talimatı ortaya çıkarıldı. Yine Pensilvanya'daki FETÖ'cüler tarafından gönderilen maillerin birim müdürleri tarafından alt mail gruplarına yönlendirildiği belirlendi. Polis, bu maillerde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren holding çalışanlarından puan bilgilerinin istendiğini tespit etti. Puanları alınan Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerden henüz tespit edilebilen 5 bin 238 kişinin örgüt için büyük önem taşıyan kamu kurumlarına atamalarının yaptırıldığı ortaya çıktı. Böylece 'Fuat Avni' benzeri binlerce 'bilişimci' kamuya sızdı.

312 FETÖ'cü tutuklandı Kaynak Holding'e yönelik bugüne kadar 13 ayrı operasyon yapıldı. İncelenen veriler üzerinden sadece İstanbul'da 1050 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yine elde edilen verilerden ulaşılan 3 bin 500 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaynak Holding'e yönelik operasyonlarda 312 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 90 milyondan fazla verinin incelenip çözümlenmesinin ardından Kaynak Holding'e yönelik peş peşe operasyonların yapılacağı ve FETÖ'nün kaynağının kurutulacağı öğrenildi.

Özel Twitter eğitimi

Örgüt yöneticilerinin 2014 yılının Ocak ayında holdingdeki birim müdürlerine gönderdiği maillerde 'Twitter kullanım bilgileri' tespit edildi. Periyodlar halinde holdinge bağlı bir şirketin Bağcılar'daki merkezine götürülen çalışanlara 'Twitter kullanım eğitimi' verilmiş. Eğitimlerde 'profil oluşturma', 'FETÖ'nün gündem oluşturma çabalarına destek verme' ve 'örgütün merkez hesaplarına destek olunması' gibi konular hakkında bilgi verilmiş.