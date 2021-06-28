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İki doz koronavirüs aşısı olanlarla ilgili çarpıcı sonuç

İki doz koronavirüs aşısı olanlarla ilgili çarpıcı sonuç

Dünya çapında şimdilik 4 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar birçok ülkede kullanılmaya başlarken aşının önemini gözler önüne seren çarpıcı bir sonuç ABD'den geldi.

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ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı sebeplerle yaşamını yitirenleri analiz etti ve aşı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Haber ajansının mayıs ayını kapsayan incelemesinde 853 binden fazla insanın Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan sadece 1200'ünün aşı olduğu belirlendi.

Mayıs ayında ABD'de Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılanların sadece yüzde 0.1'i iki doz aşısını olanlardı.

İki doz aşı olanlarda ölüm oranı sadece yüzde 0.8

Mayıs ayı içerisinde 18 bin kişinin öldüğünü ve bunun da 150'sinin iki doz aşı olduğunu aktaran Associated Press, "Mayıs ayında Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenler arasında iki doz aşı olanların oranı sadece yüzde 0.8" ifadesine yer verdi.

Haberde ölenlerin yüzde 99'undan fazlasının aşı olmadığına vurgu yapıldı. Bu araştırma, aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu ve salgını önleme de insanlığın bir numaralı silahı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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