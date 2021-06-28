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Kütahya'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kütahya'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

KÜTAHYA'dan kaza haberi geldi. Öğle saatlerinde Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Vural (71), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçal kavşağında meydana geldi. M.A. (47) yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, Ahmet Vural yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, Ahmet Vural yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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