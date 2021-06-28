MKE'nin özelleştirileceği iddialarına açıklama! O karardan vazgeçildi

Yeni kurulacak MKE AŞ hakkında, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak.

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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nu (MKE) özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz. 'Hazine'ye bağlıyoruz' diyoruz. 'Satılamayacak', 'devredilemeyecek' diye de ibare ekliyoruz" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonda görüşülen MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen teklife ilişkin, 'MKE'nin özelleştirileceği' yönündeki iddialarına cevap verdi. MKE'nin şu anda özelleştirme kapsamında olduğunu hatırlatan teklifin sahibi Can, "Biz de aksine 'özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazine'ye bağlıyoruz' diyoruz. 'Satılamayacak', 'devredilemeyecek' diye de ibare ekliyoruz" dedi.

Özelleştirilmeyecek önergesi

AK Parti, komisyonda, muhalefetin, 'MKE özelleştiriliyor' eleştirilerine karşılık değişiklik önergesi hazırladı. Teklifin 8'inci maddesine 'şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez' önergesi eklendi. Teklifin görüşmeleri komisyonda devam ediyor.