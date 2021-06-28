Şehit orman işçisini kurtarmak için arkadaşları alevlere dalmış

Muğla'da meydana gelen yangında şehit olan arkadaşları Görkem Hasdemir'i kurtarabilmek için arkadaşları alevlerin içine dalmış.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınına madahale ederken arkadaşları Görkem Hasdemir'i kaybeden ekipteki 2 orman işçisinin, Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ortaya çıktı. Polis kayıtlarında da yer alan biilgide işçilerin arkadaşlarının cansız bedenini buldukları belirtildi.

Marmaris’te dün saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkt. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gönderildi. İşçiler, hortum çekerek alevlere müdahala etti. Bu sırada rüzgar bir anda terse döndü. Alevlerin arasında kalan işçiler, yangına müdahale ederken önlerinde olan Görkem Hasdemir‘i kaybetti. Mesai arkadaşları Şükrü Bedelce ve Turgut Kolkesen, arkadaşlarını bulmak için alevlerin arasına daldı. Yaklaşık yarım sonra Bedelce ve Kolkesen arkadaşlarını ölü olarak buldu. Yangının devam etmesi nedeniyle Görkem Hasdemir’in cenazesi AKUT ekipleriyle birlikte çıkartıldı. Arkadaşları için alevlerin arasına giren Bedelce ile Kolkesen de hafif şekilde yaralandı.

Bedelce ve Kolkesen'in polis kayıtlarına geçen ilk ifadelerinde şunları söylediği öğrenildi:

“Yangın ihbarının ardından 5 kişi olarak yangın yerine gittik.Rüzgar ters esmeye başladı. Bir anda alevler etrafımızı sardı. Dumanla beraber göz gözü görmüyordu. Bu sırada yanımızdan kaybolan Görkem’i aramaya başladık. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında arkadaşımızı bulduk.”

Hasdemir'in alevlerden uzaklaşmaya çalışırken düşerek başını çarptığı, cenazesinin bulunduğu noktada bayıldıktan sonra yaşamını yitirdiğinin sanıldığı belirtildi.

Şehidin cenazesi bugün defnedildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle orman yangını çıktı. Muğla ve çevre kentlerden gelen birçok ekip, yangına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir, şehit oldu.

Görkem Hasdemir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinden helallik alınmasının ardından Köyceğiz Merkez Camii'ne getirildi. Şehit Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Törende Görkem Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehidin babası Savaş Hasdemir'e, Kuran ve Türk bayrağı hediye etti. Törende Vali Orhan Tavlı, Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı. Hasdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi.