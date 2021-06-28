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Kayseri'de uzman çavuşun tabancasını gasp eden sanığa 7 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de uzman çavuşun tabancasını gasp eden sanığa 7 yıl 4 ay hapis

KAYSERİ’de uzman çavuş M.S.'nin (27), beylik tabancasını gasbettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Y.B. (27), 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Olay, merkez Kocasinan ilçesinde 17 Ocak'ta meydana geldi. İzin için memleketi Kayseri’ye gelen uzman çavuş M.S., arkadaşları ile otomobilde gezintiye çıktı. Bu sırada otomobilde bulunan ve ortak arkadaşı dolayısıyla tanıştığı Y.B., uzman çavuştan silahını istedi. M.S’nin silahını vermemesi üzerine iddiaya göre Y.B., üzerinde bulunan bıçağı M.S.'ye doğru savurup, beylik tabancasını gasbetti ve otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine, hakkında ‘yağma’ suçundan dava açılan şüpheli, tabancayı polise teslim etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.B., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur M.S. ise, salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Y.B., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Y.B.’yi, ‘yağma’ suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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