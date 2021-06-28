Delta varyantında maske ve yasaklar niye geri geldi? Şimdi hedefte çocuklar var

Delta varyantı hakkında konuşan Prof. Dr. Derya Unutmaz maske kurallarının neden geri döndüğünü ve aşılamanın neden işe yaramadığına cevap verdi. Çocuklardaki bulaşmaya dikkat çekerek çocukların aşılanması gerektiğini söyledi.

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Delta varyantı koronavirüs ile mücadelede aşılamayı neredeyse yüzde 80'e vardıran ülkeleri etkisi altına almaya başlayınca aşılar işe yaramıyor endişesi başlamıştı. İsrail'de aşılama sonrası kaldırılan maske takma kuralı kaldırılmışken Delta varyantıyla bu kural geri getirildi.

Tüm Avrupa'da Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu paniği yaşanıyor. Ülkeler birer birer kuralları geri getiriyor hatta kapatma kararı uygulamaya dönenler dahi var.

Hürriyet gazetesine konuşan Prof. Dr. Derya Unutmaz “Delta varyantı sebebiyle İsrail’de vaka sayılarında bir miktar artış var. Bu artış okullardaki bulaşlardan kaynaklı. Okullarda küme şeklinde bir bulaşma görüldü. Vaka sayıları birkaç yüze çıktı” dedi.

Aşı olanların da Delta mutasyonu sebebiyle enfekte olduğu haberleri konusunda da konuşan Unutmaz, “Vakalar arasında daha önce aşı olanlar da var. Fakat aşı olanların da Covid-19 geçirmesi çok büyük bir sürpriz değil. Aşılar sonuçta yüzde yüz koruyucu değil, yüzde 90-95 civarında koruyor. Ancak aşılıların enfekte olması yine de çok küçük bir rakam. Özellikle aşı olanlarda hastalığın çok hafif geçtiğini biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çocukların aşılanması daha önemli

Prof. Dr. Unutmaz, İsrail’in kapalı alanlarda maske zorunluluğunu yeniden getirmesinin doğru bir karar olduğundan bahsetti ve ekledi, “İsrail 16 yaş üstünü aşıladı, 12-16 yaş arasını yeni aşılamaya başladı. Aşılar, henüz 12 yaş altındaki çocuklar için onay almadı. Vakaların okullardaki bulaş sebebi ile artmaya başladığını göz önünde bulundurursak, çocukların da aşılanması şimdi daha önemli bir hal aldı diyebiliriz.”

mRNA aşıları etkili

“Delta varyantı evet daha bulaşıcı. Fakat özellikle ikinci doz sonrası mRNA aşıları (BioNTech ve Moderna) çok etkili. İnsanlar bu bakımdan çok fazla endişe etmesinler. Aşı olmayanlarda çok daha bulaşıcı ve biraz daha ağır da geçebilir” diyen Unutmaz, “Sonuçta esas önemli olan mümkün mertebe toplumun her kesimini özellikle çok etkili olan mRNA aşıları ile aşılayabilmek. Hızlı aşılama bu zinciri kıracaktır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, İsrail’deki durumun çok büyütülecek bir şey olmadığını, vaka sayısının birkaç yüz kişi olduğunun altını çizdi. Unutmaz, “Aşı olanlarda ağır hastalık da ölüm de önleniyor. İsrail’de 12-25 Haziran arasında ölüm sayısı 4 idi. Yoğun bakımda yatan kişi sayısı yaklaşık 30 ve bu kişiler de önceden hasta olanlar. Endişe edecek bir nokta yok. Ülkemizde de uygulanan BioNTech aşısı Delta mutasyonuna karşı çok etkili. Ama Sinovac olanların 3. doz BioNTech olması gerekecek” dedi.