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Ankara'da annesinin yanında kanlar içinde bıraktı! Bakın neden öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da annesinin yanında kanlar içinde bıraktı! Bakın neden öldürdü

ANKARA'da cam ustası Dursun Ilgaz (48), 60 bin liralık borcunu ödemediğini iddia ettiği pencere-kapı imalatçısı İsmail Alamış'ı (50) tabanca ile vurarak öldürdü.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Cam ustası Dursun Ilgaz, İsmail Alamış'ın Ziraat Caddesi’ndeki evine giderek, borcunu ödemesini istedi. Burada Ilgaz ile Alamış arasında tartışma çıktı. Ilgaz, tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkarıp, yanında annesi de bulunan İsmail Alamış'a ateş ederek kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan İsmail Alamış, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde Alamış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.


60 bin liralık borç
Ilgaz ifadesinde, İsmail Alamış ile aralarında para meselesi nedeniyle dava olduğunu, 60 bin liralık borcunu ödemediği için de vurduğunu ileri sürdü. 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' ve 'tehdit' suçlarından suç kaydı bulunan Dursun Ilgaz’ın sorgusu sürüyor.

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