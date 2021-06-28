Yunanistan'da aşı olan gençlere 150 euro ödeme yapılacak

Covid-19'la mücadelede büyük öneme sahip aşının teşviki için ülkeler adım atmaya devam ediyor. Son olarak teşvik haberi Yunanistan'dan geldi. Ülkede, aşı olan gençlere 150 euro (Yaklaşık 1564 TL) ödeme yapılacağı belirtildi.

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Tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Birçok ülkede öncelikli yaş gruplarına aşılama çalışmaları sona ermek üzereyken, Yunanistan'da gençlere yönelik aşılama teşviki yapıldı.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 18-25 yaş aralığındaki gençleri aşıya teşvik etmek için para ödemesi yapılacağını duyurdu.

Sanat, turizm gibi alanlarda kullanmak üzere aşı olan gençlere verilecek teşvik ücretine yönelik, Habertürk'ün Yunanistan temsilcisi Taki Berberakis konuştu.

"150 euro yüklü bir kart verilecek"

Yunanistan'da koronavirüsle mücadelede gelinen son noktaya dair açıklamalarda bulunan Berberakis, "Yunan Başbakanı Miçotakis sürpriz bir açıklama yaptı. İlk dozunu alan 18-25 yaş arasındaki ilk dozunu yaptıran gençlere 150 euro yüklü bir kart verilecek. Özellikle seyahatlerde ve kültürel faaliyetlerde ve kültürel faaliyetlerde kullanılabilecek. Gençler seyahate gidebilecek, konserlere gidebilecek." ifadelerini kullandı.

"Delta varyantının Atina'ya ulaşacağı söyleniyor"

Berberakis, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Olumsuz tepkiler de var. Çeşitli vatandaşlar, biz neden bedava yaptırdık bu aşıyı diye şikayette bulunuyorlar. Acil olarak nüfusun aşılanması gerekiyor. Delta varyantı var. Atina'ya da ulaşacağı söyleniyor.

Bu aşıya teşvik önlemi. Aşılananlara da imtiyazlar sağlanıyor. Sadece aşılananların girebileceği alanlar olacak. İlginç bir gelişme yaşandı hafta sonu, olimpiyat stadına sadece aşı olmuş ve koronavirüs geçirmiş kişiler girebilecek.

Görüldüğü gibi aşılananlara imtiyaz sağlama alanı var. Bu da aşılanmayanlara da mesaj oluyor. Bugün de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Yunanistan'da. Bu iyi haberler."