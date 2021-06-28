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Müzik yasağı iptal olacak mı? Ankara Barosu harekete geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müzik yasağı iptal olacak mı? Ankara Barosu harekete geçti

Ankara Barosu'ndan saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali için dava açıldı.

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Ankara Barosu, kademeli normalleşme döneminde saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, sanatın ve sanatçının korunmasının Anayasa'nın 64. maddesinde devletin yükümlülüğünde olduğu, genelgelerle Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığının saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştayda dava açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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