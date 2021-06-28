Yılmaz Özdil Uğur Dündar'ı neden çıldırttı medya kulislerinde bu konuşuluyor

Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgasının yankıları sürüyor. Uğur Dündar "cenazeme gelmesin" dedikten iki gün sonra "kardeşiz" dedi. Peki ne oldu da Özdil, Dündar’a tavır aldı? Merak edilen soruya ilişkin yazar Cem Küçük dikkat çeken bir yazı kaleme aldı

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2013’te Artı 1 televizyonunun kuruluşunda kara para imasında bulundu. Özdil'in Uğur Dündar'ı ima eden paylaşımına Dündar'ın tepkisi çok sert oldu.

Uğur Dündar, "sakın cenazeme gelmesin" diyerek tepki gösterdiği Özdil için birkaç gün geçmeden "kardeşim" dedi. Dündar, olayın yanlış anlaşılma sonucu meydana geldiğini öğrendiğini ve polemiğin tatlıya bağlandığını söyledi.

Sözcü yazarlarının kapışması medya dünyasında çok konuşuldu. Sıkı dost olduğu söylenen ikilinin kavgası ve jet hızıyla barışması, köşe yazarlarının da gündemindeydi.

Özdil, Sözcü'den kovulacaktı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bunların küsme ve barışmaları sahici mi?" başlıklı yazısında bu ikilinin kavgasını ele aldı. Küçük, "Özdil-Dündar kavgasında çoğu muhalif gazeteci Dündar’dan yana tavır aldı. Özdil tek başına kalmıştı. Özdil’i savunan tek bir isim bile yoktu. Hatta kavga uzasaydı Yılmaz Özdil Sözcü’den kovulacaktı..." diye yazdı.

"Özdil’in kıskançlığına bağlıyorlar"

Peki ne oldu da Özdil, Dündar’a tavır aldı? Merak edilen soruya ilişkin edindiği şaşırtıcı kulisi Cem küçük yazısında aktardı:

"Görüştüğüm muhalif kesimden insanlar işi Özdil’in kıskançlığına bağlıyorlar. Başka gazeteciler muhalif kesimde öne çıkınca Özdil’in galiba sinirleri bozulmuş. Muhalif kanallarda da Özdil artık izlenmiyormuş. Öyle ya, en çok okunan ya da izlenen muhalif gazeteci o olmalıydı. Ancak karşı cenahta Dündar’ın, Özdil’den daha çok sevildiği görülmüş oldu...

Aslında muhaliflerin son 20 senede yaptıkları şey kendi kitlelerini afyonlamak. Başka iş yaptıkları yok. Her seçimde bunun sonucunu görüyorlar. Korkusundan kaçıp mesleği bırakıp gidenler bile oldu. Onlar kaçak dövüşüyorlar. Muhalefetteyken birbirine düşenler şayet iktidar olsalar birbirlerine neler derler acaba?"