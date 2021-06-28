Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun'la yola devam etme kararı aldı. Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki imza töreni Bülent Uygun ve yeni başkan Tahir Kıran’ın da katılımıyla düzenlendi. Uygun açıklamasında "Altyapıdan başlayarak güzel şeyler başaracağız. Taraftarın ve medyanın desteği ile camiayı yukarıya oynatmaya devam edeceğiz. 'Allah'ım beni mahcup etme.' diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uygun, geçtiğimiz sezon Rize'nin başına geçmesiyle fark yaratarak takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırma başarısını göstermişti.