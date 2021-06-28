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Delta paniği harekete geçirdi! TTB hükümete derhal diyerek o aşıyı istedi

Delta paniği harekete geçirdi! TTB hükümete derhal diyerek o aşıyı istedi

Türk Tabipler Birliği aşılanan Avrupa'yı bile paniğe sevk eden Delta varyantına karşı uyararak üçüncü doz için 'derhal' diyerek o aşı için çağrı yaptı.

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Aşıların bile etkisiz kaldığı Delta varyantına karşı Türk Tabipler Birliği açıklama yayınladı. Yaşlıların ve sağlıkçıların Sinovac aşısı olduğu için Delta için riskte oldukları söylentisine ilişkin TTB üçüncü doz için Biontech ismi vermeden güvenilir bir aşı yapılması çağrısında bulundu.

Birlik, şunları yazdı: “Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır.”

Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır.

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