Müge Anlı ATV canlıda kayıp doktor Duygu Eda Altıngeyik'i bakın nerede buldu

Sırra kadem bastı

Ablasının hayatından endişe ettiklerini belirten ve aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve ablasını aradığını söyledi. Mehmet Altıngeyik şunları anlattı:

-“Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polisler de uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken, bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu. Hayatından endişe duyuyorum.