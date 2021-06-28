Müge Anlı ATV canlıda kayıp doktor Duygu Eda Altıngeyik'i bakın nerede buldu
ANTALYA'da 4 gün önce kayıplara karışan doktoru Müge Anlı bulundu. Duygu Eda Altıngeyik'in ortadan kaybolma sebebi herkesi şaşkına çevirdi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmedi. Aile, yeni mezun doktorun hayatından endişe duyarak medya aracılığıyla kızlarını aramaya başladı. Mezuniyet törenine de gitmeyen Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak için tıp okuyan erkek kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Bugün canlı yayında kayıp doktor Duygu Eda Altıngeyik ortaya çıktı. Evden gitme sebebi Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. İşte Doktorla ilgili yeni gelişme...
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde bulunan halasının evinden 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında çıkan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, kendi evine dönmedi. 24 yaşındaki genç doktorun sırra kadem basması ailesini panikletti. Kızlarının eve yürüyerek dönmesi gerektiğini ve gelmediğini gören aile, gideceği güzergahları kontrol etti.
Mezuniyetine de gitmeyince öldü mü korkusu
Doktorun ailesi tüm aramalarına rağmen Duygu'nun izine rastlayamadı. Tıp okuyan erkek arkadaşının da yanında çıkmayınca aile, Sakarya Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın, mezuniyet balosuna da gitmediği öğrenildi.
Sırra kadem bastı
Ablasının hayatından endişe ettiklerini belirten ve aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve ablasını aradığını söyledi. Mehmet Altıngeyik şunları anlattı:
-“Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polisler de uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken, bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu. Hayatından endişe duyuyorum.