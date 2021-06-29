Müge Anlı doktor Duygu Eda'ya şaştı kaldı: Arkadaşımı kıskanıp tıp okudum

Buraya ne gerek vardı

Duygu Eda Altıngeyik, 4 gün boyunca sırra kadem basması sonrasında ailesinin panik olup onu aramasına da bozulmuştu. Olayın Müge Anlı'ya kadar yansımasına bozulan Duygu Eda Altıngeyik şunları söyledi:

-Benim niyetim burası değildi. Biraz abartmışlar. Duyduğumda sinirlendim buralara çıkmalarına. Yeni mezun oldum kariyerimi yapmayı düşünüyorum. Umarım adımız kötüye çıkmamıştır.

Müge Anlı ise '4 gündür kayıptın. Ya Ayşegül hanım iyi biri çıkmasaydı. Eve 4 tane kötü adam çağırsaydı. O gün seni biri kaçırıp tecavüz edip yol kenarına atardı' karşılığını verdi.