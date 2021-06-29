Müge Anlı doktor Duygu Eda'ya şaştı kaldı: Arkadaşımı kıskanıp tıp okudum
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bulunan Doktor Duygu Eda Altıngeyik herkesi yine şaşırttı. Kardeşine zorla sarılan Duygu Eda, Müge Anlı ısrar edince 'Ben soğuk biriyim' dedi. Kaçmasıyla ilgili kendisini arayan ailesine de kızan Duygu Eda Altıngeyik, kıskançlığıyla ilgili de bomba bir cümle etti.
ANTALYA'da ziyaretine gittiği halasının evinde kuzeniyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan genç doktor Duygu Eda Altıngeyik, Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulunmuştu. Ailesinin günlerce aradığı Duygu Eda Altıngeyik, canlı yayına katılarak gururundan eve dönmediğini söyleyip Müge Anlı'yı da şaşkına çevirmişti. Bugün stüdyoya konuk olan Doktor Duygu Eda Altıngeyik, yine tavırları ve söylemleri ile izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Kardeşine sarılmaktan imtina eden genç doktor, olayın Müge Anlı'nın programına taşınmasına da çok bozulmuştu. Sevgilisi ile de bu olay yüzünden ayrılan Duygu Eda Altıngeyik 'Tıp kariyeri' için söylediği sözle de hayretler içinde bıraktı. İşte doktor Duygu Eda Altıngeyik'in anlattıkları:
Antalya'da kuzeniyle kavga ettiği için evi terk eden 'alıngan' doktor Duygu Eda Altıngeyik, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıktı. 24 yaşındaki doktor Duygu, kendisini arayan erkek kardeşine sarılmaktan kaçındı. Müge Anlı'nın zoruyla soğuk bir şekilde sarılan Duygu, 'daha sıcak bir şekilde kucaklaşın' ısrarı üzerine de 'Ben soğuk biriyim' yanıtını verdi.
Buraya ne gerek vardı
Duygu Eda Altıngeyik, 4 gün boyunca sırra kadem basması sonrasında ailesinin panik olup onu aramasına da bozulmuştu. Olayın Müge Anlı'ya kadar yansımasına bozulan Duygu Eda Altıngeyik şunları söyledi:
-Benim niyetim burası değildi. Biraz abartmışlar. Duyduğumda sinirlendim buralara çıkmalarına. Yeni mezun oldum kariyerimi yapmayı düşünüyorum. Umarım adımız kötüye çıkmamıştır.
Müge Anlı ise '4 gündür kayıptın. Ya Ayşegül hanım iyi biri çıkmasaydı. Eve 4 tane kötü adam çağırsaydı. O gün seni biri kaçırıp tecavüz edip yol kenarına atardı' karşılığını verdi.
Sinirim kaldırmaz
24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik, herkesin yanıtını beklediği soruya cevap verirken de şunları anlattı:
- "Benim niyetim bu değildi. Sabaha kadar yürüyeceğim, sinirim geçince döneceğim diye evden çıktım. Benim sinirim kaldıramaz öyle bir şeyi. Beni merak etsinler diye yola çıktım. Yolda karşıma Ayşegül hanım çıktı. Beni misafir etmeyi önerince kabul ettim. Eve dönersem kendimi iyi hissetmeyeceğim için dönmedim.