Kırklareli'de feci kazada hastanelik oldular! Meğer imam ve yakınları...

KIRKLARELİ'nde meydana gelen trafik kazasında, görev yapacağı camiyi görmeye giden imam ve yakınları yaralandı.

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Osman Sarıgül idaresindeki otomobil 39 SD 161 plakalı Burhan Ayaz idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 39 SG 002 plakalı Kadir Büdün’e ait tıra çarptı. Kazada Osman Sarıgül ile otomobilde bulunan Mustafa Sarıgül, Samet Emre Şahin ve kamyonet sürücüsü Burhan Ayaz yaralandı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Sarıgül'ün Koruköy köyüne imam olarak atandığı ve görev yapacağı camiyi yakınlarıyla görmeye gittiği öğrenildi.