BIST 1.375
DOLAR 8,73
EURO 10,41
ALTIN 499,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırklareli'de feci kazada hastanelik oldular! Meğer imam ve yakınları...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kırklareli'de feci kazada hastanelik oldular! Meğer imam ve yakınları...

KIRKLARELİ'nde meydana gelen trafik kazasında, görev yapacağı camiyi görmeye giden imam ve yakınları yaralandı.

Abone ol

Osman Sarıgül idaresindeki otomobil 39 SD 161 plakalı Burhan Ayaz idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 39 SG 002 plakalı Kadir Büdün’e ait tıra çarptı. Kazada Osman Sarıgül ile otomobilde bulunan Mustafa Sarıgül, Samet Emre Şahin ve kamyonet sürücüsü Burhan Ayaz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Sarıgül'ün Koruköy köyüne imam olarak atandığı ve görev yapacağı camiyi yakınlarıyla görmeye gittiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kars'ta gülen adamı gören şaştı kaldı gece bile arıyorlar: Benim nerem hasta
Foto Galeri Kars'ta gülen adamı gören şaştı kaldı gece bile arıyorlar: Benim nerem hasta Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav tarihleri 2021 2. dönem online açık lise sınav saatleri
AÖL sınav tarihleri 2021 2. dönem online açık lise sınav saatleri
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Tekirdağ'da sahte içki kabusu sürüyor! 6 kişi öldü, tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı
Tekirdağ'da sahte içki kabusu sürüyor! 6 kişi öldü, tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan'da
Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek
Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek
Emeklilere kurban ikramiyesi ne zaman verilecek tarih belli mi?
Emeklilere kurban ikramiyesi ne zaman verilecek tarih belli mi?
Eminönü'nde havai fişek satılan oyuncak deposunda yangın çıktı
Eminönü'nde havai fişek satılan oyuncak deposunda yangın çıktı
Bakan Lütfi Elvan açıkladı: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi artıyor
Bakan Lütfi Elvan açıkladı: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi artıyor
Kavga büyüyor! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Uğur Dündar'ın o talebini açık etti
Kavga büyüyor! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Uğur Dündar'ın o talebini açık etti
İbrahim Selim evli mi eşi kimdir İbrahim Selim kaç yaşında?
İbrahim Selim evli mi eşi kimdir İbrahim Selim kaç yaşında?
Yorumlar